Chivu a Inter TV | Partite così è più facile perderle A volte serve fortuna e si accetta la bagarre

Inter News 24 Chivu, tecnico nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Inter TV: «Abbiamo sofferto ma ci abbiamo creduto fino alla fine». Dopo la sofferta vittoria per 2-1 contro l’Hellas Verona al Bentegodi, l’allenatore dell’ Inter, Cristian Chivu, ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Inter TV. Un successo arrivato nel finale, grazie all’autorete di Frese, che permette ai nerazzurri di salire momentaneamente al secondo posto in classifica, a un solo punto dal Napoli. SULLA PARTITA – «Abbiamo approcciato bene la partita ma non l’abbiamo chiusa per sfortuna o bravura. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Inter TV: «Partite così è più facile perderle. A volte serve fortuna e si accetta la bagarre»

Altre letture consigliate

Novità importanti per Cristian Chivu ed i fantallenatori! In casa Inter tutti i fari sono puntati su Marcus Thuram - facebook.com Vai su Facebook

Trevisani: "Le dichiarazioni di Chivu dopo Napoli-Inter sono una cosa unica nella storia del calcio italiano. In Italia piangono tutti" - X Vai su X

Chivu: “Partite così è più facile perderle. A volte serve fortuna e si accetta la bagarre” - L'allenatore dell'Inter dopo la partita col Verona ha commentato quanto successo anche ai microfoni della tv di casa Inter ... Si legge su msn.com

Inter, Chivu non vuol creare caso Lautaro: sul web esplode la rabbia per recupero, Bisseck ed esultanza a Sky - Il tecnico del Verona Zanetti non si dà pace: Il calcio è crudele, poteva essere una giornata fantastica ... Lo riporta sport.virgilio.it

Chivu: "Lo schema sul gol di Zielinski è merito di Palombo, nessun caso Lautaro" - "Abbiamo affrontato una squadra insidiosa e ben organizzata, che in alcuni momenti della partita ci ha messi in difficoltà, in queste partite è più facile perdere che vincere. Lo riporta msn.com