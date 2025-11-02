Chiusura dell’officina ex Fcu | I lavoratori saranno tutelati

"Sarà un processo complesso e delicato ma sul quale riponiamo molta fiducia poiché sappiamo che dove andranno a operare queste maestranze ci sarà un miglioramento in termini remunerativi e di qualità del lavoro". Parole di Ciro Zeno, segretario generale Filt Cgil Umbria, sulla chiusura dell’chiusura dell’officina ex Fcu. Una vicenda che il sindacato – dice – "sta seguendo passo e che riguarda nel complesso tra macchinisti, capotreni, indiretti e personale di officina, 103 unità che transiteranno in Trenitalia", con un iter in cui "nessuno perderà il posto di lavoro". Zeno valuta positivamente l’operazione, pur nella consapevolezza della chiusura dell’officina: "Più di cento anni di storia ferroviaria a Umbertide probabilmente tramonteranno e ciò dispiace, ma purtroppo o per fortuna in Umbria esiste una grande officina come quella di Foligno e questo non consente di tenere aperto anche Umbertide, poiché di fatto tale officina non avrebbe più nulla da manutenere". 🔗 Leggi su Lanazione.it

