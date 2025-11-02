Chiesa di Sant' Andrea gremita e tanta commozione per l' ultimo saluto alla 18enne Alessia Berardinucci
Un abbraccio collettivo ai familiari di Alessia Berardinucci quello della città nel giorno dell’addio alla 18enne morta nell’incidente avvenuto il 30 ottobre in strada delle Fornaci tra lo scooter su cui viaggiava e un’auto guidata da una 50enne. L’ultimo saluto ad Alessia si è celebrato sabato 1. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
