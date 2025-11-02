chiesa dalla parte di chi non sfigura il volto degli altri

Firenze, 1 novembre 2025 - La "santità" interessa a qualcuno? Non è fatta di aureole, se non nelle immagini, ma i santi tornano nella nostra vita, nelle feste. Forse può aiutarci pensare che i santi sono quelli separati dalla mentalità corrente e che in qualche modo superano il sentire al ribasso del proprio tempo. La festa di Ognissanti è un'occasione per un pensiero a riguardo e in questo senso aiutano le parole pronunciate dall'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli nel giorno di questa solennità. Ci sono modi per individuare chi si separa dalla mentalità corrente (che sfigura, anche fino all'eliminazione, il volto degli altri), grazie a quella che Papa Francesco chiamava "la santità della porta accanto" e il Vangelo aiuta a individuarli, anche nelle nostre cronache: "In questi ultimi mesi - ha detto Gambelli - abbiamo assistito, a volte con grande indignazione e altre forse sentendoci pure impotenti, a una grande opera di sfigurazione del volto dell'uomo: abbiamo visto le vittime della violenza e dell'oppressione; gli afflitti nelle terre di guerra, sempre più disperati e nel pianto; gli artigiani della pace e della giustizia perseguitati; i misericordiosi bombardati con attacchi volti proprio a colpire coloro che portavano soccorso a chi era già stato colpito da un primo attacco militare; gli affamati di giustizia anch'essi derisi se non addirittura eliminati affinché la loro testimonianza non emergesse dai luoghi di sterminio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

