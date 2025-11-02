Chiariello | Giornata pro-Inter da tutti i punti di vista anche arbitrale Conte ha ritrovato la retta via
Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale. Queste le sue dichiarazioni: Chiariello sulla morte di Galeone. “E’ il giorno della morte di Galeone, che è stata un’icona del calcio minore, del calcio pescarese, del calcio di provincia. Il suo Pescara spumeggiante rimane nel ricordo di tanti, sicuramente di tutti, a Pescara. Non ha avuto fortuna in altre piazze, a Napoli fu un disastro assoluto, fece parte di quella famosa annata della retrocessione ignominiosa con 14 punti. Ma Galeone ha lasciato una traccia nel calcio italiano, è stato il papà calcistico di Max Allegri e di Gasperini. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Scopri altri approfondimenti
L’Ischia Calcio conquista la sua seconda vittoria consecutiva. Isolani battono per 2-1 il Monastir SERIE D Gir. G - 9a Giornata ISCHIA CALCIO-MONASTIR 1983 2-1 ISCHIA CALCIO: Mariani, Aijo, Chiariello, Buono, Fontanelli, Di Lauro, Boiano,G...#CRONACA - facebook.com Vai su Facebook
C21 - Chiariello: "Napoli-Inter, volevamo vedere questa reazione, salutiamo il ritorno di Conte e dei suoi guerriglieri" - Umberto Chiariello, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21 in merito alla vittoria del Napoli per 3- Scrive napolimagazine.com