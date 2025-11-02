Chiariello | Giornata pro-Inter da tutti i punti di vista anche arbitrale Conte ha ritrovato la retta via

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale. Queste le sue dichiarazioni: Chiariello sulla morte di Galeone. “E’ il giorno della morte di Galeone, che è stata un’icona del calcio minore, del calcio pescarese, del calcio di provincia. Il suo Pescara spumeggiante rimane nel ricordo di tanti, sicuramente di tutti, a Pescara. Non ha avuto fortuna in altre piazze, a Napoli fu un disastro assoluto, fece parte di quella famosa annata della retrocessione ignominiosa con 14 punti. Ma Galeone ha lasciato una traccia nel calcio italiano, è stato il papà calcistico di Max Allegri e di Gasperini. 🔗 Leggi su Parlami.eu

