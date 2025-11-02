L’ex marito di Margaret Atwood è Jim Polk, anche lui noto giornalista americano. I due si sono conosciuti ai tempi dell’università, quando frequentavano Harvard. Un amore a prima vista: dopo un periodo di fidanzamento, hanno deciso di convolare a nozze nel 1968. Il loro matrimonio durò circa cinque anni, terminando con un sofferto divorzio nel 1973. La stessa Atwood ha raccontato in passato che la cerimonia fu caratterizzata da un’atmosfera un po’ surreale e “faintly shambolic”, un dettaglio che in seguito ispirò scene comiche nei suoi romanzi. Si è poi legata al romanziere Graeme Gibson, con il quale ha avuto la figlia Eleanor Atwood Jess Gibson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex marito e chi era il compagno di Margaret Atwood, Jim Polk e Graeme Gibson (padre della figlia Eleanor)