Chi sono i genitori di Roberto Bolle e i fratelli Emanuela e Paolo e il fratello gemello Maurizio morto
Roberto Bolle nasce a Casale Monferrato, un piccolo paese, da una famiglia molto umile: il padre aveva una carrozzeria in provincia di Vercelli mentre la mamma è sempre stata una casalinga. La coppia ha fatto moltissimi sacrifici per poter crescere la propria numerosa famiglia. Il ballerino, infatti, ha tre fratelli Emanuela, Paolo e Maurizio; quest’ultimo è morto a 36 anni a causa di un infarto che lo ha strappato alla vita. È stata la mamma Mariuccia ad accompagnare Bolle alla Scala di Milano: “ Se mia mamma non mi avesse accompagnato, non credo sarei andato ” ha dichiarato il ballerino. Nel 2016, l’artista ha subito il grande dolore della perdita del padre Luigi, scomparso all’età di 82 anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
