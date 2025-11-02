Chi sono i figli di Asia Argento Anna Lou e Nicola e chi sono i loro padri accusati di non averli aiutati economicamente

I figli di Asia Argento sono  Anna Lou e Nicola Giovanni. Asia e Morgan sono detti addio nel 2007 e tra accuse reciproche, Asia  dichiara che l’ex non ha speso un centesimo per la figlia Anna Lou: dal canto suo  Morgan  afferma che l’attrice l’ha spinto verso le dipendenze. Archiviata la storia con il poliedrico musicista, l’anno successivo si celebra un matrimonio lampo con   Michele Civetta, regista con il quale darà alla luce il secondo figlio  Nicola Giovanni. La loro unione termina nel 2013 con  Asia Argento  che additava anche questo ex di non collaborare nella crescita del bambino. Chi sono i figli di Asia Argento e cosa fanno nella vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

