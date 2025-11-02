Chi sono gli ex importanti di Asia Argento e padri dei suoi figli | Uno peggio dell’altro

Il primo amore mediatico di  Asia Argento  è  Morgan, all’epoca leader dei  Bluvertigo. Il cantautore milanese ha vissuto con l’attrice una storia iniziata nel 2000 dalla quale è nata  Anna Lou Castoldi  l’anno successivo. I due si sono detti addio nel 2007, tra accuse reciproche nel dettaglio  Asia  dichiara che l’ex non ha speso un centesimo per la figlia: dal canto suo  Morgan  afferma che l’attrice l’ha spinto verso le dipendenze. Archiviata la storia con il poliedrico musicista, l’anno successivo si celebra un matrimonio lampo tra Asia Argento con   Michele Civetta, regista con il quale darà alla luce il secondo figlio  Nicola Giovanni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

