Chi si sfila nell' opposizione Da Bettini alla Bonino i sostenitori della riforma

Mentre il Pd e il M5s annunciano battaglia in vista del referendum sulla separazione delle carriere, a sinistra non mancano le defezioni. Tra Goffredo Bettini ed Emma Bonino - senza contare Antonio Di Pietro - non sono certo di seconda fila gli esponenti progressisti che sosterranno la riforma della giustizia voluta dal centrodestra. Movimenti che preoccupano il Nazareno, impegnato a far sì che la competizione referendaria diventi un test sul governo guidato da Giorgia Meloni. Prese di posizione che scardinano la trama dello scontro muscolare con la maggioranza. Il sì più rumoroso, e inaspettato, porta la firma di Di Pietro: pm di Mani Pulite, ariete dell'antiberlusconismo della Seconda Repubblica, già ministro con il centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi si sfila nell'opposizione. Da Bettini alla Bonino i sostenitori della riforma

