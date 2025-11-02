Chi prova questa crema viso con bava di lumaca non torna più indietro

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Se ne parla da anni come la migliore soluzione in assoluto per avere una pelle morbida e super luminosa: la crema alla bava di lumaca è una vera e propria rivoluzione cosmetica che non smette di farsi sentire. Ma funziona davvero? Al di là delle personalissime opinioni che ognuno può avere, è un dato di fatto che molti di quelli che la provano non tornino più indietro. Cerchiamo allora di capire perché, cercando di andare oltre la riluttanza a spalmarsi in faccia un prodotto a base di secrezioni di lumaca. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Chi prova questa crema viso con bava di lumaca non torna più indietro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Prova a farla così Crema alle nocciole Ingredienti: • Nocciole tostate ? 200 g • Zucchero di canna o semolato ? 80 g • Cioccolato fondente ? 100 g • Latte intero ? 100 ml • Olio di semi (girasole o arachide) ? 30 g • Vaniglia ? qualche goccia o mezza b - facebook.com Vai su Facebook

Crema viso con bava di lumaca, dalle proprietà antirughe e antimacchia, tra gli ingredienti naturali più amati - Possono contenere davvero di tutto, dal veleno delle api ai funghi, dalle alghe alla bava di lumaca. Lo riporta vogue.it

La bava di lumaca è l’ingrediente “mai più senza” per una pelle del viso luminosa e ringiovanita - Parliamo della bava di lumaca e del suo utilizzo come ingrediente di punta per la cura della pelle. Da dilei.it

È ancora glass skin mania. E TikTok grida un solo nome: il siero best seller alla bava di lumaca - Il siero viso alla bava di lumaca è il vostro miglior alleato per una pelle sana, luminosa e in modalità glass skin ... Si legge su dilei.it