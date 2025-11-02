Chi era Raffaele Di Nunzio trovato morto in un panificio a Napoli

L'uomo, 59 anni, è stato trovato morto, con ferite alla testa, in un panificio di San Giovanni a Teduccio, periferia Est di Napoli. Originario di Torre del Greco, viveva nel capoluogo campano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

