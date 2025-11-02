Chi era lo studente 16enne ucciso davanti a un bar di Capizzi | Non era lui l'obiettivo colpito per errore

Chi era lo studente di 16 anni ucciso sabato sera a Capizzi (Messina) a colpi di pistola davanti a un bar: secondo gli inquirenti non era lui l'obiettivo del killer. Il ricordo della scuola che frequentava: "Ricorderemo per sempre il suo sorriso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

