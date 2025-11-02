Chi è Pasquale Nappo il 18enne ucciso a colpi di pistola a Boscoreale

Fanpage.it | 2 nov 2025

Si chiamava Pasquale Nappo il ragazzo di 18 anni ucciso nella notte a Boscoreale, nel Napoletano. Originario di Pompei ma residente a Scafati, nella provincia di Salerno, Nappo faceva l'operaio ed era incensurato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

