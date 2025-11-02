Chi è Paolo Crivellin l’ex tronista e marito di Angela Caloisi

Paolo Crivellin, ha esordito nel mondo dello spettacolo prendendo parte a Temptation Island e a Uomini e Donne, dove ha incontrato la la moglie Angela Caloisi. Nel 2016 Paolo Crivellin ha vinto il titolo di Mister Italia, evento che gli ha spalancato le porte del mondo della moda, permettendogli di lavorare come modello per brand di intimo e posare per riviste come Donna Moderna e Cosmopolitan, partecipando anche alla Milano Fashion Week. Paolo ha conquistato popolarità televisiva nel 2017 come tentatore a Temptation Island, per poi approdare sul trono di Uomini e Donne, dove ha scelto Angela Caloisi, dando inizio a una relazione culminata nel matrimonio nel 2025 Angela Caloisi e Paolo Crivellin, il 31 luglio 2025, si sono detti ufficialmente “sì”, coronando un amore nato sotto le telecamere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Paolo Crivellin, l’ex tronista e marito di Angela Caloisi

Approfondisci con queste news

Da #UominieDonne al matrimonio: oggi a #Verissimo Paolo Crivellin e Angela Caloisi rivivranno tutte le emozioni del loro giorno più bello - facebook.com Vai su Facebook

Paolo Crivellin e Angela Caloisi si sposano/ Video: proposta romantica dell’ex Uomini e Donne - Paolo Crivellin e Angela Caloisi si sposano: la proposta di matrimonio dell'ex Uomini e Donne infiamma il web. Come scrive ilsussidiario.net

Angela Caloisi e Paolo Crivellin di Uomini e donne si sposano/ “Proposta di matrimonio inaspettata” - Angela Caloisi e Paolo Crivellin pronti a sposarsi, il retroscena dell'ex corteggiatrice: "Non mi aspettavo niente" Angela Caloisi e Paolo Crivellin, il retroscena sulla proposta di nozze Due dei ... Segnala ilsussidiario.net

Paolo Crivellin e Angela Caloisi si sono sposati: la coppia di Uomini e Donne ha pronunciato il fatidico sì - La coppia che si è conosciuta nel 2018 a Uomini e Donne, aveva annunciato la data del loro matrimonio con un post congiunto sui social. Come scrive ilgazzettino.it