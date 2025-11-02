Chi è l’ex marito di Monica Guerritore Gabriele Lavia finita per un tradimento e padre delle figlie

Monica Guerritore la prima volta che vide l’ex marito, Gabriele Lavia, recitare nell’Amleto, ne rimase folgorata tanto da non dormire la notte. Proprio per quel motivo decise di scrivere all’uomo dicendogli che nel caso avesse avuto bisogno lei ci sarebbe stata per qualsiasi spettacolo. È stato poi lui che ha fatto il passo decisivo chiamandola e da lì è nato tutto. Fra i due scattò immediatamente una grande attrazione, come ha continuato a raccontare la Guerritore nell’intervista, non soltanto dal punto di vista fisico, ma che da quello lavorativo. Insieme poi hanno anche avuto due figlie Lucia e Maria e sembrava che ci fosse tra di loro un rapporto molto solido è indistruttibile, poi improvvisamente le cose mutarono del tutto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Monica Guerritore, Gabriele Lavia (finita per un tradimento) e padre delle figlie

