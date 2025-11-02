Il primo grande amore è stato Giuseppe Anastasi, autore di Sincerità, con cui ha condiviso una lunga relazione e una profonda intesa artistica. Anche dopo la separazione, i due hanno continuato a collaborare, a riprova del fatto che l’ affetto è rimasto intatto. In seguito, la cantante è stata legata al manager Lorenzo Zambelli e, successivamente, al produttore Andrea Di Carlo. Con quest’ultimo sembrava pronta alle nozze, previste per il settembre 2021, ma il matrimonio è saltato a pochi mesi dalla data fissata. Nel 2021, durante Ballando con le Stelle, è nata una breve ma intensa relazione con il ballerino Vito Coppola, che Arisa ha descritto come “una bellissima parentesi di vita”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il compagno di Arisa? Ritorno di fiamma con l’ex Walter Ricci?