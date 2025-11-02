Chi è Foxy John voce misteriosa dietro le quinte di Ballando con le stelle?

Nonsolo.tv | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni sabato sera, milioni di spettatori seguono Ballando con le Stelle su Rai 1, lasciandosi coinvolgere da musica, passi di danza e momenti di spettacolo. Ma tra giurie severe e performance scintillanti, c’è un elemento che rende lo show unico: la voce che annuncia i voti e presenta le coppie. Quella voce inconfondibile appartiene a Foxy John, il cui vero nome è Giovanni Villa. Dalle origini internazionali alla radio Giovanni Villa nasce ad Assisi nel 1943, ma la sua vita è fin da subito segnata dai viaggi. Figlio di un diplomatico, trascorre l’infanzia tra Panama, Stati Uniti e Repubblica Dominicana, imparando l’inglese e assorbendo una pronuncia internazionale che diventerà poi la sua cifra stilistica. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

