Chi è Foxy John voce misteriosa dietro le quinte di Ballando con le stelle?
Ogni sabato sera, milioni di spettatori seguono Ballando con le Stelle su Rai 1, lasciandosi coinvolgere da musica, passi di danza e momenti di spettacolo. Ma tra giurie severe e performance scintillanti, c’è un elemento che rende lo show unico: la voce che annuncia i voti e presenta le coppie. Quella voce inconfondibile appartiene a Foxy John, il cui vero nome è Giovanni Villa. Dalle origini internazionali alla radio Giovanni Villa nasce ad Assisi nel 1943, ma la sua vita è fin da subito segnata dai viaggi. Figlio di un diplomatico, trascorre l’infanzia tra Panama, Stati Uniti e Repubblica Dominicana, imparando l’inglese e assorbendo una pronuncia internazionale che diventerà poi la sua cifra stilistica. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
Scopri altri approfondimenti
JOHN STRADA: in uscita il nuovo disco di inediti “Basta crederci un po’” https://www.switchonmusic.it/wp-content/uploads/2025/10/cover_john_strada.png Dall’America delle solide radici di Rock’n’roll alla canzone d’autore italiana. Esce “Basta crederci un po’ - facebook.com Vai su Facebook
Foxy John, chi è voce di Ballando con le stelle dal 2005/ “Il mio soprannome? Nasce così” - Ecco qualche informazioni in più sul deejay, produttore e conduttore Foxy John è la voce dal 2005 di Ballando con le stelle, ... Riporta ilsussidiario.net
Foxy John, chi è la voce di Ballando con le Stelle/ “Mi chiamano così perché…” - Da sempre al fianco di Milly Carlucci col suo tono british: "Mi chiamano così perché... ilsussidiario.net scrive
Chi è Foxy John, la voce che annuncia i voti di Ballando con le stelle - Una voce che ogni sabato sera annuncia i voti dei concorrenti di Ballando con le stelle, uno dei programmi ... alphabetcity.it scrive