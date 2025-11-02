Chi è Daniel Lee il fidanzato di Roberto Bolle? Sono innamorati persi

La storia d’amore tra Roberto Bolle, 48 anni, e il compagno Daniel Lee, 37, è stata stanata dai paparazzi nell’estate 2020, quando il ballerino, il primo nella storia diventato contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, e il designer britannico, ex direttore creativo di Bottega Veneta, oggi a capo della casa inglese Burberry, sono stati fotografati a Venezia e in Costiera Amalfitana in atteggiamenti inequivocabili. In un’intervista a Vogue lo scorso 14 dicembre, il tempo libero di Daniel Lee veniva descritto così: “Quando non lavora trascorre il tempo con il partner Roberto Bolle. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Daniel Lee, il fidanzato di Roberto Bolle? “Sono innamorati persi”

Argomenti simili trattati di recente

Daniel Lee, chi è il fidanzato di Roberto Bolle/ Designer inglese e direttore creativo di Burberry - Anzi, è bene precisare che questa data è solo quella in cui la coppia è stata avvistata dai paparazzi. Secondo ilsussidiario.net

Daniel Lee, fidanzato di Roberto Bolle/ Cinque anni insieme lontani dal gossip: “Lo custodisco gelosamente” - Daniel Lee è il fidanzato di Roberto Bolle: i due starebbero insieme da circa cinque anni sempre lontani dai riflettori, ecco perché Non è ormai un mistero che Roberto Bolle sia felicemente fidanzato. Segnala ilsussidiario.net

Chi è Daniel Lee, direttore creativo di Burberry e fidanzato di Roberto Bolle - Entrambi hanno sempre mantenuto privacy sulla loro storia, ma sono stati spesso paparazzati durante le vacanze estive. Scrive fanpage.it