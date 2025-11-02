Chi è Chris Kebbon l’attivista e fidanzato di Greta Thunberg
Si chiama Chris Kebbon il fotoreporter con un passato da surfista che, da qualche mese, compare sempre più spesso al fianco dell’attivista Greta Thunberg. Fotografo 22enne, Kebbon combatte per le stesse battaglie per le quali Greta presta il suo volto e il suo impegno. Secondo più di una fonte, sarebbe proprio lui il fidanzato dell’attivista svedese, partita a bordo di una delle barche della Global Sumud Flotilla con l’obiettivo di raggiungere Gaza e la popolazione piegata sotto i violenti attacchi di Israele. Chris Kebbon è un giovane fotografo e documentarista svedese. Ha studiato al Lycée Français Saint-Louis di Stoccolma, specializzandosi in cinema e fotografia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Ha 22 anni e si chiama Chris Kebbon Chi è il presunto fidanzato di Greta Thunberg: https://fanpa.ge/f8PnQ - facebook.com Vai su Facebook
Greta Thunberg innamorata? Le foto con Chris Kebbon e quell’abbraccio in aeroporto - Londra, 15 giugno 2025 – Svedese come lei, attivista ambientalista e pro Pal come lei, dai tempi dei primi ‘Fridays for Future’. Scrive quotidiano.net
Chi è Chris Kebbon, il giovane che fa parlare di sè come possibile fidanzato di Greta Thunberg - Dopo la partecipazione alla Global Sumud Flotilla, oltre al suo attivismo, Greta Thunberg suscita curiosità anche per il giovane che le sta accanto, indicato come possibile fidanzato. Segnala alfemminile.com
Greta Thunberg innamorata? Chi è il (presunto) fidanzato Chris Kebbon. La fotografia, il surf, l'ambiente: «Ultimi momenti insieme pieni di amore» - Sono passati sette anni da quando Greta Thunberg, appena 15enne, spiccò fra i suoi coetanei per il suo convinto attivismo, organizzando uno sciopero della scuola di fronte al Parlamento svedese per ... Lo riporta msn.com