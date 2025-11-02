Chi è Chris Kebbon l’attivista e fidanzato di Greta Thunberg

Si chiama Chris Kebbon il fotoreporter con un passato da surfista che, da qualche mese, compare sempre più spesso al fianco dell’attivista Greta Thunberg. Fotografo 22enne, Kebbon combatte per le stesse battaglie per le quali Greta presta il suo volto e il suo impegno. Secondo più di una fonte, sarebbe proprio lui il fidanzato dell’attivista svedese, partita a bordo di una delle barche della Global Sumud Flotilla con l’obiettivo di raggiungere Gaza e la popolazione piegata sotto i violenti attacchi di Israele. Chris Kebbon è un giovane fotografo e documentarista svedese. Ha studiato al  Lycée Français Saint-Louis  di Stoccolma, specializzandosi in cinema e fotografia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

