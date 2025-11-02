Chi è Alessia Orro la carriera e chi è il fidanzato e collega Matteo Picchio
Alessia Orro è fidanzata con il collega Matteo Picchio, pallavolista della Vero Volley Milano. Di Alessia sappiamo anche che, grazie alla mamma allenatrice e al papà appassionato di endurance a cavallo, è cresciuta mantenendo sempre il contatto con la natura e con gli animali e che, prima ancora di praticare pallavolo, Alessia si è dedicata all’ equitazione a livello agonistico, partecipando anche a diverse gare. Alessia è anche molto attiva sui social e su Instagram attualmente può vantare oltre 555mila follower. Chi è Alessia Orro. Alessia Orro nasce il 18 luglio 1998 a Narbolia, provincia di Oristano (Sardegna), e la sua carriera nel mondo della pallavolo inizia con l’Ariete, il club del quale fa parte fino al 2013, arrivando a giocare nella prima squadra in Serie C nel ruolo di centrale e opposto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Una campionessa della pallavolo che ha conquistato con la nazionale italiana la medaglia d’oro ai Mondiali 2025 Domenica a #Verissimo, Alessia Orro! - facebook.com Vai su Facebook
Le origini di Alessia Orro: chi sono i genitori della pallavolista - Scopri le vere origini di Alessia Orro: chi sono i genitori della pallavolista? Da tag24.it
Alessia Orro quanto guadagna e dove vive oggi? Il patrimonio della pallavolista - Ecco quanto guadagna, dove vive oggi e qual è il valore del patrimonio di Alessia Orro. Riporta tag24.it
Alessia Orro a Verissimo, tutti gli ospiti dell'1 e 2 novembre - Il mese di novembre inizia all'insegna dello sport per Silvia Toffanin, che parlerà anche di attualità, gossip e cronaca rosa ... Da corrieredellosport.it