Chi è Alessia Orro la carriera e chi è il fidanzato e collega Matteo Picchio

Alessia Orro è fidanzata con il collega Matteo Picchio, pallavolista della Vero Volley Milano. Di Alessia sappiamo anche che, grazie alla mamma allenatrice e al papà appassionato di endurance a cavallo, è cresciuta mantenendo sempre il contatto con la natura e con gli animali e che, prima ancora di praticare pallavolo, Alessia si è dedicata all’ equitazione a livello agonistico, partecipando anche a diverse gare. Alessia è anche molto attiva sui social e su Instagram attualmente può vantare oltre 555mila follower. Chi è Alessia Orro. Alessia Orro nasce il 18 luglio 1998 a Narbolia, provincia di Oristano (Sardegna), e la sua carriera nel mondo della pallavolo inizia con l’Ariete, il club del quale fa parte fino al 2013, arrivando a giocare nella prima squadra in Serie C nel ruolo di centrale e opposto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

