Che Tempo Che Fa | Thunberg Clerici e Argentero da Fazio

L’attivista Greta Thunberg tra gli ospiti del nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa, in onda questa sera, domenica 2 novembre, dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anticipazioni e ospiti del 2 novembre 2025. Oltre alla Thunberg, in puntata è attesa Antonella Clerici, presto al timone della sesta edizione di The Voice Senior su Rai 1. Spazio poi alla pluripremiata scrittrice canadese Margaret Atwood, celebre in tutto il mondo per romanzi cult come Il racconto dell’ancella e in uscita con la sua autobiografia Le nostre vite. E ancora: Luca Argentero e Valentina Lodovini, protagonisti del nuovo film di Alessandro Genovesi, Una famiglia sottosopra, presentato all’ultima edizione di Alice nella città; Ornella Vanoni; Gad Lerner; gli editorialisti di Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi, in occasione del centesimo anniversario della nascita del padre, cui è dedicato il volume 100 pensieri ribelli per cambiare il mondo a cura di Eliana Liotta; e Michele Serra. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

