che tempo che fa greta thunberg e gli altri ospiti di stasera 2 novembre con fabio fazio su nove

L'attivista per il clima torna a parlare pubblicamente, raccontando l'esperienza vissuta durante la missione umanitaria Global Sumud Flotilla e il suo impegno per la pace. Questa sera, domenica 2 novembre 2025, dalle 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, torna un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk di Fabio Fazio che sarà affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. La puntata si preannuncia ricca di ospiti di primo piano, a partire da Greta Thunberg, simbolo mondiale della lotta per il clima e dell'impegno per la pace, che interverrà a meno di un mese dalla fine della sua detenzione in Israele. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

