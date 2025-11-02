Domenica 2 novembre 2025, a partire dalle 19:30, torna in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+ un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk show di Fabio Fazio affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anche questa settimana, la trasmissione promette una serata ricca di ospiti illustri, attualità, cultura e intrattenimento, mantenendo il suo stile inconfondibile fatto di ironia, riflessione e grande televisione d’autore. Greta Thunberg torna in TV dopo la scarcerazione. Tra gli ospiti più attesi spicca il nome di Greta Thunberg, simbolo mondiale della lotta contro i cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 2 novembre 2025: da Greta Thunberg ad Antonella Clerici