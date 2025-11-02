Che tempo che fa da Greta Thunberg a Burioni | gli ospiti di oggi domenica 2 novembre

Ildifforme.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento, oggi domenica 2 novembre 2025, con ‘Che Tempo Che Fa’, dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su discovery. Come sempre ad accompagnare Fabio Fazio in studio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.   Tanti gli ospiti della puntata di oggi. Tra loro Greta Thunberg, simbolo globale della lotta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

che tempo che fa da greta thunberg a burioni gli ospiti di oggi domenica 2 novembre

© Ildifforme.it - Che tempo che fa, da Greta Thunberg a Burioni: gli ospiti di oggi domenica 2 novembre

Approfondisci con queste news

tempo fa greta thunbergFazio Fazio imbarca Greta Thunberg a Che tempo che fa: l'annuncio social - Fabio Fazio, noto conduttore televisivo del programma "Che Tempo Che Fa", ha recentemente invitato Greta Thunberg al suo programma, ... Si legge su iltempo.it

Che tempo che fa, anticipazioni del 2 novembre: Greta Thunberg tra gli ospiti - La puntata del 2 novembre di Che tempo che fa vedrà ancora una volta nel salotto di Fabio Fazio un ospite internazionale: parliamo di Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese nota in tutto il ... Riporta dilei.it

tempo fa greta thunbergChe Tempo Che Fa: Greta Thunberg, Antonella Clerici e Luca Argentero. Orario e streaming - Domenica 2 novembre 2025, alle 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+, “Che Tempo Che Fa” accende un nuovo appuntamento con Fabio Fazio, l’ironia affilata di Luciana Littizzetto e l’eleganza di F ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tempo Fa Greta Thunberg