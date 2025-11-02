Che tempo che fa anticipazioni del 2 novembre | Greta Thunberg tra gli ospiti

Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa sono uno tra gli appuntamenti televisi più attesi dagli spettatori. Puntata dopo puntata, il talk show ha saputo intrattenere e affascinare con dibattiti sull’attualità e ospiti di caratura internazionale. E l’appuntamento del 2 novembre, in onda su Nove dalle 19.30, non farà eccezione: nel salotto del programma arriverà infatti l’attivista Greta Thunberg, e con lei Luca Argentero, Antonella Clerici e la scrittrice Margaret Atwood. Non mancheranno, come di consueto, l’ironia di Luciana Litizzetto e le introduzioni di Filippa Lagerback. Che tempo che fa, arrivano Greta Thunberg e Margareth Atwood. 🔗 Leggi su Dilei.it

