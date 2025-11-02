Che senso ha multare chi non può pagare? | la provocazione lanciata in consiglio comunale

“Che senso ha staccare una sanzione a chi, è evidente, non potrà pagarla?”. Una domanda provocatoria, ma non troppo, quella che lunedì scorso ha sollevato in aula Paolo Piffer (Civicamente).Il pugno duro della giunta Una domanda che fa riferimento a quel pugno duro messo in atto nei giorni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it