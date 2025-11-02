Che capolavoro l’Unità d’Italia La nascita di un popolo diventa arte
L’Unità d’Italia, un ‘miracolo’ fatto dai piemontesi (o dalla diplomazia di Cavour). Perciò tanto più si apprezza la mostra chenel bel Castello, celebra l’anima di tutto il Paese, fino al 6 aprile 2026: "L’italia dei primi italiani Ritratto di una nazione appena nata". Prologo: "Tutto ebbe inizio a Milano il 18 marzo 1848. Le Cinque Giornate: uomini e donne di ogni ceto insieme sulle barricate in lotta per un ideale comune. Giorni carichi di sogni e aspettative, purtroppo sogni svaniti e aspettative deluse molto presto, proprio qui a Novara, il 23 marzo 1849 (quando l’austriaco Radetzky sconfisse il sabaudo Carlo Alberto n. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Il capolavoro di Richard Wagner Die Walküre (La valchiria) è lo spettacolo inaugurale della stagione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che #RaiCultura trasmette in Prima Visione su #Rai5 stasera #30ottobre alle 22.20. Sul podio è impegnato il Diret Vai su Facebook
L’ennesimo capolavoro di CR7: riceve palla sul vertice sinistro dell’area di rigore, si sposta il pallone e lascia partire un destro potentissimo e imparabile che finisce sotto l’incrocio. Il suo Al-Nassr sta vincendo 5-1 contro l’Al-Fateh: oltre al gol di Ronaldo – che - X Vai su X