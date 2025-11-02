Che capolavoro l’Unità d’Italia La nascita di un popolo diventa arte

Ilgiorno.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unità d’Italia, un ‘miracolo’ fatto dai piemontesi (o dalla diplomazia di Cavour). Perciò tanto più si apprezza la mostra chenel bel Castello, celebra l’anima di tutto il Paese, fino al 6 aprile 2026: "L’italia dei primi italiani Ritratto di una nazione appena nata". Prologo: "Tutto ebbe inizio a Milano il 18 marzo 1848. Le Cinque Giornate: uomini e donne di ogni ceto insieme sulle barricate in lotta per un ideale comune. Giorni carichi di sogni e aspettative, purtroppo sogni svaniti e aspettative deluse molto presto, proprio qui a Novara, il 23 marzo 1849 (quando l’austriaco Radetzky sconfisse il sabaudo Carlo Alberto n. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

che capolavoro l8217unit224 d8217italia la nascita di un popolo diventa arte

© Ilgiorno.it - Che capolavoro l’Unità d’Italia. La nascita di un popolo diventa arte

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Capolavoro L8217unit224 D8217italia Nascita