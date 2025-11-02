Charles Leclerc si sposa con Alexandra Saint Mieux l’annuncio del pilota Ferrari

Una lieta novella ha allietato il mondo del motorsport nel corso di domenica 2 novembre, una di quelle che segnano una pausa nel calendario delle gare. Questo perché Charles Leclerc, non impegnato a correre sulle piste, ha deciso di comunicare ai suoi numerosissimi ammiratori di aver chiesto la mano alla fidanzata Alexandra Saint Mieux con un dolce post social. La storia d’amore tra i due è nata nel 2023 ma è sempre sembrata più solida che mai. Charles Leclerc e Alexandra Saint Mieux, la proposta di matrimonio. Da due anni Charles Leclerc fa ufficialmente coppia fissa con Alexandra Saint Mieux, modella e influencer francese. 🔗 Leggi su Dilei.it

