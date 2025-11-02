Charles Leclerc annuncia sui social il matrimonio con Alexandra Saint Mleux

Agi.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc ha annunciato l'imminente matrimonio con la sua fidanzata Alexandra Saint Mleux. La notizia è arrivata tramite un post su Instagram, dove Leclerc ha condiviso una foto accompagnata dalla frase “Mr. & Mrs. Leclerc” e l’emoji di un anello. Il post è stato prontamente rilanciato dalla stessa Saint Mleux.     Alexandra Saint Mleux, 23 anni compiuti lo scorso giugno, è una influencer francese con una laurea in storia dell’arte. Ha collaborato con numerosi brand di moda e segue abitualmente Leclerc nei paddock dei Gran Premi in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Agi.it

charles leclerc annuncia sui social il matrimonio con alexandra saint mleux

© Agi.it - Charles Leclerc annuncia sui social il matrimonio con Alexandra Saint Mleux

Contenuti che potrebbero interessarti

charles leclerc annuncia socialCharles Leclerc si sposa, l'annuncio sui social: le nozze con Alexandra Saint Mleux - La coppia ha pubblicato delle foto condivise sui propri profili social, ufficializzando il matrimonio. msn.com scrive

charles leclerc annuncia socialCharles Leclerc si sposa - In una delle poche domeniche in calendario senza gare, a prendersi le prime pagine dei siti di motorsport è indubbiamente Charles Leclerc, che in serata ha comunicato sui social network che ... Come scrive formulapassion.it

charles leclerc annuncia socialF1: Leclerc si sposa con Alexandra Saint Mleux - Il pilota della Ferrari ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram con la frase "Mr. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Charles Leclerc Annuncia Social