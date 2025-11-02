Charles Leclerc annuncia sui social il matrimonio con Alexandra Saint Mleux
AGI - Il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc ha annunciato l'imminente matrimonio con la sua fidanzata Alexandra Saint Mleux. La notizia è arrivata tramite un post su Instagram, dove Leclerc ha condiviso una foto accompagnata dalla frase “Mr. & Mrs. Leclerc” e l’emoji di un anello. Il post è stato prontamente rilanciato dalla stessa Saint Mleux. Alexandra Saint Mleux, 23 anni compiuti lo scorso giugno, è una influencer francese con una laurea in storia dell’arte. Ha collaborato con numerosi brand di moda e segue abitualmente Leclerc nei paddock dei Gran Premi in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Agi.it
