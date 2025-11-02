Champions il portoghese Pinheiro arbitra Napoli-Eintracht
Tempo di lettura: < 1 minuto Il portoghese João Pinheiro è l’arbitro designato dalla Uefa per dirigere Napoli-Eintracht Francoforte, gara valida per la quarta giornata della Champions League in programma martedì 4 novembre alle 18.45 allo stadio Maradona. Pinheiro sarà coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia; quarto uomo Fabio Verissimo. Alla Var Tiago Martins, assistente Var André Narciso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
