Cessione stadio San Siro a Milan e Inter Sala sul rogito | Forse mercoledì Non sono preoccupato

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto il punto sulla vicenda della vendita dello stadio di San Siro dopo il rinvio del rogito. Il passaggio di proprietà - dal Comune di Milano a Milan e Inter - dovrà avvenire entro il 10 novembre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cessione stadio San Siro a Milan e Inter, Sala sul rogito: “Forse mercoledì. Non sono preoccupato”

Contenuti che potrebbero interessarti

Le parole del sindaco di Milano sulla firma definitiva per la cessione dello stadio a Inter e Milan - facebook.com Vai su Facebook

Flaminio, tra le ipotesi spunta anche la cessione dello stadio alla Lazio - X Vai su X

Vendita di San Siro, rogito notarile rinviato alla prossima settimana: attese garanzie finanziarie - La scadenza è il 10 novembre, quando scatterebbe il vincolo sul secondo anello Operazione conclusa tramite tre società ... Come scrive ilgiorno.it

San Siro, le parole di Sala chiariscono la situazione dello stadio: «Non sono preoccupato. Rogito entro pochi giorni, il rinvio è solo tecnico» - Rogito entro pochi giorni, il rinvio è solo tecnico» La firma del rogito per la cessione di San Siro a Inter ... Scrive calcionews24.com

San Siro a un passo dalla cessione a Milan e Inter, Sala: "Il rogito potrebbe essere pronto entro venerdì" - Il sindaco di Milano conferma l’accordo con le squadre e il notaio: la vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter potrebbe concretizzarsi entro venerdì ... affaritaliani.it scrive