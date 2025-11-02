Cesena non dimentica | la città celebra i caduti di guerra l' Unità nazionale e le Forze Armate
Cesena celebra il ricordo dei Caduti di guerra, l’Unità nazionale e le Forze Armate. Si tratta di momenti importanti annualmente partecipati dalla cittadinanza, oltre che dalle autorità civili e religiose. Questa mattina, in occasione della Commemorazione dei Caduti, la prima cerimonia si è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
