Cesare Salvi ex ministro dalemiano affonda Schlein | Voto sì al referendum è coerente con la sinistra garantista
Sì alla riforma Nordio e al referendum sulla Giustizia, lo dice un comunista duro e puro, nonché giurista di primo piano come Cesare Salvi. “Sono portato a stare al merito. E nella riforma non c’è nessuna messa in discussione dell’indipendenza e l’autonomia della magistratura, a cominciare dal fatto che l’obbligatorietà dell’azione penale non viene scalfita”. Lo sottolinea in una intervista al Quotidiano Nazionale Cesare Salvi, storico esponente del Pci, senatore Pds-Ds, ministro del Lavoro nei governi D’Alema e Amato. “Non è una riforma dirompente. Dove per me resta dirimente – spiega – che sia ribadita l’indipendenza della magistratura, come non era in precedenti proposte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
