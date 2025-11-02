Centrodestra casertano diviso in vista delle Regionali | alleanze fragili e molte corse in solitaria
Poche alleanze e tante corse solitarie nel centrodestra provinciale casertano in vista delle prossime elezioni regionali. A dominare lo scenario è la frammentazione interna, con accordi saltati, ticket riformulati e ambizioni personali che vanno oltre la scadenza elettorale.Tra le poche coppie. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sabato 1 novembre grande manifestazione con il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Campania Edmondo Cirielli. Non mancate! #fratelliditalia #italia #campania #governo #evento #guidocrosetto - facebook.com Vai su Facebook
Centrodestra diviso in Campania. Puglia, Lobuono in stand by - Dopo la Calabria, che ha confermato la forza nel Mezzogiorno delle truppe di Forza Italia con il successo eclatante del governatore uscente Roberto Occhiuto, il 12 e 13 toccherà alla Toscana: non si ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Manovra, il centrodestra non si mette d'accordo. Forza Italia: cinque miliardi sulla sanità - In attesa che dal Consiglio dei ministri arrivi alle Camere, a inizio ottobre, il documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), cornice della prossima legge di bilancio, monta la polemica ... Si legge su huffingtonpost.it