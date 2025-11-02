cento chilometri sembrano 300 la lenta agonia dei pendolari

"Cento chilometri che sembrano 300". Così Comitato Vita da Pendolare Terni torna a denunciare "la situazione ormai insostenibile del trasporto ferroviario in Umbria" e quella paradossale dei collegamenti con Roma "Ogni giorno migliaia di cittadini devono fare i conti con ritardi cronici, convogli obsoleti e informazioni poco trasparenti – tuona il Comitato –. Una condizione che non è più solo un disagio per chi si sposta quotidianamente, ma una vera e propria emergenza sociale ed economica che rischia di isolare l’intera regione. Un isolamento ancor più grave se si considera che l’Umbria è stata recentemente inserita tra le aree svantaggiate del Mezzogiorno, riconoscimento che avrebbe dovuto tradursi in un impegno concreto per rafforzare i collegamenti e sostenere la crescita del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

