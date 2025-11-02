Centinaia di morti studenti italiani bloccati nel Paese | la notizia è appena arrivata!
Un gruppo di trentuno persone, composto da studenti italiani, docenti e volontari dell’Istituto agrario “Lorenzo Gigli” di Rovato (Brescia), si trova attualmente bloccato in Tanzania a causa delle forti tensioni scoppiate nel Paese subito dopo le elezioni presidenziali. Il gruppo, impegnato in un progetto di scambio culturale e solidarietà presso il villaggio di Dabaga, provincia di Iringa, sta affrontando un periodo di isolamento dovuto alle restrizioni imposte dalle autorità locali. The European Union has condemned the violence, internet shutdown, and election irregularities in Tanzania, warning that human lives are at risk and calling for the release of detained politicians and full investigations into abductions and disappearances. 🔗 Leggi su Tvzap.it
