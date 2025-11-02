Centenario memorabile l’abbraccio dell’Alta Val Brembana ai suoi Alpini

Una mattinata ricca di parole e Tricolori, capace di esaltare valori e ricordi. E a dire tutto è stato lo spontaneo silenzio che gli Alpini compatti hanno riservato al Gagliardetto centenario dell’Alta Val Brembana, segno di orgoglio e memoria. Si sono svolte sabato 1 novembre a Piazza Brembana le celebrazioni per i 100 anni della costituzione del Gruppo Alpini Alta Valle Brembana, per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e l’assegnazione del premio “Mamma Calvi”, nonché per l’inaugurazione del restauro del Monumento ai Caduti. Oltre la Goggia si sono radunate le Penne Nere oggi distribuite in diciotto Gruppi su venti Comuni (Piazzolo aggregato a Olmo al Brembo e Valleve aggregato a Branzi), ma anche Alfieri e componenti di decine di gruppi, da Savona alla Valtellina, dal Milanese alle Valli Bergamasche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

