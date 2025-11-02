Centenario memorabile l’abbraccio dell’Alta Val Brembana ai suoi Alpini
Una mattinata ricca di parole e Tricolori, capace di esaltare valori e ricordi. E a dire tutto è stato lo spontaneo silenzio che gli Alpini compatti hanno riservato al Gagliardetto centenario dell’Alta Val Brembana, segno di orgoglio e memoria. Si sono svolte sabato 1 novembre a Piazza Brembana le celebrazioni per i 100 anni della costituzione del Gruppo Alpini Alta Valle Brembana, per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e l’assegnazione del premio “Mamma Calvi”, nonché per l’inaugurazione del restauro del Monumento ai Caduti. Oltre la Goggia si sono radunate le Penne Nere oggi distribuite in diciotto Gruppi su venti Comuni (Piazzolo aggregato a Olmo al Brembo e Valleve aggregato a Branzi), ma anche Alfieri e componenti di decine di gruppi, da Savona alla Valtellina, dal Milanese alle Valli Bergamasche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
#Mozambico #centenario #missionaridellaconsolata Mozambico: Un secolo di fede e opere dei missionari della Consolata L'opera dei missionari della Consolata in Mozambico dura da cento anni. I religiosi, insieme alla popolazione, hanno affrontato la guerr - facebook.com Vai su Facebook
Centenario di Luigi Nono, la Biennale di Venezia ripropone il Prometeo del 1984. «Un evento memorabile» - La riproposizione della composizione «Prometeo», nella partitura originale del 1984, è il fulcro delle celebrazioni che la Biennale di Venezia ha dedicato per il centenario del grande ... Segnala ilgazzettino.it