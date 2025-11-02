Celtic-Rangers semifinale Scottisch League Cup 2025 2026 | le probabili formazioni

Sport.periodicodaily.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la semifinale della Scottisch League Cup 20252026. Le due grandi rivali cercano certezze dopo un avvio stagionale tutt’altro che esaltante. Celtic-Rangers si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 15 presso l’Hampden Park di Glasgow. CELTIC-RANGERS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancoverdi vivono un momento di grande incertezza, dovuto alle clamorose dimissione di Brendan Rodgers dopo la pesante sconfitta per 3-1 sul campo degli Hearts primi in classifica. Nonostante il successo per 4-0 contro il Falkirk, la distanza dal vertice è ancora di sei punti, troppi per una squadra abituata a dominare. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

celtic rangers semifinale scottisch league cup 2025 2026 le probabili formazioni

© Sport.periodicodaily.com - Celtic-Rangers, semifinale Scottisch League Cup 2025/2026: le probabili formazioni

Leggi anche questi approfondimenti

celtic rangers semifinale scottischScozia, gli Hearts sognano di mettere fine a 40 anni di dominio di Celtic e Rangers - L’Heart of Midlothian, storico club di Edimburgo, ha ribaltato gli equilibri del. Secondo tuttomercatoweb.com

celtic rangers semifinale scottischCosì l'Hearts of Midlothian sta mettendo in crisi il duopolio Rangers-Celtic in Scozia -  È dal 1985 che la vittoria della Scottish Premiership se la dividono i due principali club di Glasgow ... Scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Celtic Rangers Semifinale Scottisch