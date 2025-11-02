Cedimenti stradali e criticità | Favara corre ai ripari e chiude due vie

Cede la strada e via Varese viene chiusa. Criticità anche in via Udine dove, per salvaguardare la pubblica incolumità, è stato posizionato un segnale che impone lo stop e direzione obbligatoria verso via Vercelli. A modificare la circolazione stradale nelle due strade sono stati i funzionari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Amica9 Tv. . A #Trani cedimenti stradali alla rotonda di via Barletta, la parola ai cittadini #strade #lavori #voxpopuli - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo a Favara, diverse strade allagate e una donna dispersa - Nelle ultime ore la cittadina dell'Agrigentino è stata colpita da un violento nubifragio che ha provocato l'allagamento di diverse strade Una donna di Favara, nell'Agrigentino, risulta dispersa dopo ... rainews.it scrive