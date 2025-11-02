C' è Parma-Bologna così la città si blinda

Parma-Bologna, in programma al Tardini alle 18, è una partita classificata dal Ministero dell'Interno ad elevato rischio. L'area attorno allo stadio sarà blindata, a partire dalla mattinata. Controlli anche al casello autostradale (nei parcheggi scambiatori) e in stazione ferroviaria, dove è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Vigilia di Parma-Bologna, Cuesta parla dello stato di salute dei crociati e della pericolosità degli avversari- Video - X Vai su X

Giovanni Ayroldi designato come arbitro nella 10 giornata di Serie A: #fiorentina - #lecce Dom 02/11 ? 15.00 ••• Vito Mastrodonato designato come primo assistente nella 10 giornata di Serie A: #parma - #bologna Dom 02/11 ? 18.00 ••• Claudio Alleg - facebook.com Vai su Facebook

Parma, Cuesta 'sfida' il Bologna: "C'è tantissimo rispetto, ma non temo nessuno" - Carlos Cuesta, tecnico del Parma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Bologna. tuttomercatoweb.com scrive

Parma-Bologna, come seguirla in tv e radio - Oggi pomeriggio alle 18 al Tardini il derby dell'Emilia tra Parma e Bologna con 3500 tifosi rossoblù al seguito, ma per chi non sarà in trasferta ecco le coordinate per seguire il match. Da msn.com

Coppa Italia, Parma, Venezia e Como agli ottavi: sfideranno Bologna, Inter e Fiorentina. Fuori Spezia, Verona e Sassuolo - Dopo quattro gare di campionato senza vittorie, trova il successo il Parma di Cuesta, anche se solo ai rigori. Riporta corrieredellosport.it