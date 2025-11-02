Cavallino 4 Torri brusca frenata al palasport Secondo ko di fila per il team di Dall’Olio

Cavallino 4 Torri 0 Sab Rubicone 3 Parziali: 20-25, 24-26, 17-25 Il pesante ko rimediato a Forlì contro la Querzola Volley dopo due vittorie di fila purtroppo non è stato un episodio isolato. La Cavallino 4 Torri incassa infatti anche la prima sconfitta casalinga, cedendo piuttosto nettamente di fronte a un solidissimo Sab Group Rubicone. Al palasport di piazzale Atleti Azzurri d'Italia finisce con un secco 0-3 per i romagnoli, che lasciano soltanto le briciole alla squadra di Dall'Olio, che davanti al proprio pubblico meditava di disputare una partita completamente diversa. I padroni di casa scendono in campo con Ciardo palleggiatore, Bellia opposto, Rossetti e Margutti schiacciatori, Focosi e Reccavallo centrali, Poli libero.

