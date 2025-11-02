Cavalcavia Porta Milano servono altre tre settimane di chiusura
I lavori sul cavalcavia Porta Milano non sono ancora conclusi.Nonostante le chiusure, che sono durate mesi, manca ancora un ultimo intervento che dovrà essere realizzato con una chiusura totale del transito sul cavalcavia per circa tre settimane. Questa ultima parte dei lavori è stata però. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Allenamento verso la 5 Porte tappa del Cremona Grand Prix: Domani per chi può e vuole ci si trova al Campo Scuola in Via Corte alle 18.45 per questo allenamento: Riscaldamento fino al cavalcavia di San Felice, 6-8 ripetute sul cavalcavia con la salita in spi - facebook.com Vai su Facebook