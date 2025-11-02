Cavalcavia Porta Milano servono altre tre settimane di chiusura

Novaratoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavori sul cavalcavia Porta Milano non sono ancora conclusi.Nonostante le chiusure, che sono durate mesi, manca ancora un ultimo intervento che dovrà essere realizzato con una chiusura totale del transito sul cavalcavia per circa tre settimane. Questa ultima parte dei lavori è stata però. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Cavalcavia Porta Milano Servono