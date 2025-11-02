Catturati i cani del branco segnalato per aggressioni tra Mascali e Riposto | sono stati affidati all' Asp

Cataniatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati catturati tre esemplari del branco di cani randagi che da diverse settimane si aggirava tra Mascali e Riposto, creando non poco allarme sociale.Il gruppo di animali era stato infatti più volte avvistato e ripreso mentre aggrediva e uccideva gatti, destando forte preoccupazione tra i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Catturati Cani Branco Segnalato