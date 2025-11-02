Catturati i cani del branco segnalato per aggressioni tra Mascali e Riposto | sono stati affidati all' Asp
Sono stati catturati tre esemplari del branco di cani randagi che da diverse settimane si aggirava tra Mascali e Riposto, creando non poco allarme sociale.Il gruppo di animali era stato infatti più volte avvistato e ripreso mentre aggrediva e uccideva gatti, destando forte preoccupazione tra i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ivan Sortino. Giulio Cercato · Used To Be (Instrumental). Ieri è stato catturato da accalappiacani uno dei 3 "famosi" cani che hanno purtroppo eliminato tanti gatti a Marzamemi, tra cui uno di proprietà di una famiglia che ha un dolore grande per l'uccisione del p - facebook.com Vai su Facebook