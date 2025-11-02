Catania controlli a tappeto nel centro storico | sanzioni a bar e chioschi
Intensificata la vigilanza nelle aree più sensibili del capoluogo etneo. Nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio, i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga, con il supporto della Polizia Locale, hanno rafforzato la loro presenza nel centro storico della città. L'obiettivo dell'operazione è stato quello di contrastare l'illegalità diffusa e preservare il decoro urbano, intervenendo soprattutto nelle zone maggiormente colpite da fenomeni di degrado e comportamenti irregolari. Sanzioni e provvedimenti contro l'occupazione abusiva del suolo pubblico.
