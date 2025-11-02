Castelfidardo e Vigor E’ caccia alla vittoria

SENIGALLIA La Vigor cerca continuità, Magi attende risposte e progressi. La sfida contro L’Aquila è proibitiva ed i senigalliesi dovranno sfoderare un prestazione senza sbavature per uscire indenni dal "Gran Sasso d’Italia". "L’Aquila è un avversario forte, non lo scopriamo certo oggi, ed al di là del modulo che sceglierà mister Fucili saranno comunque temibili – spiega il mister vigorino Beppe Magi -. La Vigor è in salute, sta prendendo consapevolezza dei propri mezzi quindi mi aspetto una prestazione all’altezza del palcoscenico che ci aspetta. Finora abbiamo giocato con tanti under: ben venga il dinamismo, ma a volte è importante contare anche su un po’ più di esperienza nei momenti cruciali della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

