Cassazione conferma il carcere per ex patron del Villa Literno Calcio | Profilo criminale radicato e spregiudicato
Resta in carcere Giovanni Fontana, 55 anni, imprenditore e noto ex patron del Villa Literno Calcio, condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per concorso nel traffico internazionale di droga. La Corte di Cassazione, con una sentenza emessa poche settimane fa, ha respinto il ricorso della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
