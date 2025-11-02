Caso Sangiuliano | M5S Ghiglia lasci subito'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - “Ci aspettiamo che Agostino Ghiglia si dimetta immediatamente da un ruolo che evidentemente non ricopre con disciplina e onore ma come mero esecutore degli ordini di un partito, Fratelli d'Italia, andando così contro l'interesse pubblico. Il tentativo del membro dell'Autorità Garante per la Privacy di fermare la puntata di stasera di Report è la ciliegina sulla torta dopo giorni di bugie e omissioni sui suoi rapporti con Arianna Meloni, capo segreteria di Fdi e sorella della premier. Un comportamento inaccettabile che trasforma l'Authority in un tribunale politico, un sonoro schiaffo alla democrazia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Sangiuliano: M5S, Ghiglia lasci subito'

