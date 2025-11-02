Caso Sangiuliano | Bonelli ' Authority Privacy non può essere clava governo vertici si dimettano'

Roma, 2 nov (Adnkronos) - "I vertici dell'authority per la privacy devono dimettersi in blocco per come hanno costruito un'operazione politica telecomandata da FdI contro la trasmissione Report e Sigfrido Ranucci". Lo dice Angelo Bonelli. "Il 21 ottobre Agostino Ghiglia scrisse ai suoi uffici per avvisarli: “Domani andrò da Arianna Meloni”. Il 22 si recò, a bordo di un'auto di servizio, alla sede di Fratelli d'Italia, quando la multa a Report non era ancora prevista e Ghiglia non aveva sostenuto la sanzione. Il 23 mattina invece, alle 10.30, arrivò la sanzione da 150 mila euro, la più alta mai comminata a una trasmissione televisiva", prosegue il deputato Avs. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Sangiuliano: Bonelli, 'Authority Privacy non può essere clava governo, vertici si dimettano'

