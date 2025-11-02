Caso mensa tregua tra Uil e Ausl Il sindacato | Servizio migliorato
Buone notizie per i lavoratori del blocco operatorio che, nelle scorse settimane, avevano protestato per le difficoltà di pranzare nella mensa dell’ ospedale Santa Maria della Scaletta al termine dei turni di lavoro. Dopo la denuncia della Uil, arrivata in riferimento a uno specifico episodio accaduto un paio di settimane fa quando alcuni dipendenti dell’Ausl erano rimasti senza pasto, l’ Azienda sanitaria "ha iniziato un monitoraggio della situazione che ha rilevato alcune criticità accentuatesi anche col cambio menù da estivo ad invernale", riferisce Giuseppe Rago, coordinatore locale del sindacato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
